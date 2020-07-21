В Южно-Сахалинске пропала мать восьмилетней девочки, которая 6 июля ушла из дома к подруге, но в итоге была жестоко изнасилована и убита. Мать девочки исчезла после похорон малышки. Ее объявили в город. При этом у женщины оставался еще один ребенок — маленький брат убитой девочки.

Знакомая пропавшей женщины сообщила в органы опеки, что подруга давно не выходит на связь, передает «Сахалин. инфо». После этого ребенка отправили в детскую областную больницу, а за поиски его матери взялись волонтеры и полиция. Пока нет даже предположения куда она могла деться.

Напомним, что убитую девочку, когда она шла к подруге, заманили в свой микроавтобус супруги 49-летний мужчина и 32-летняя женщина. Женщина рассказала после задержания, что они просто отвезли девочку искупаться, но она захлебнулась и они просто спрятали уже бездыханное тело. Однако экспертиза показала, что перед смертью девочку два раза изнасиловали и предположительно задушили пакетом.