Неизвестные выломали дверь в квартиру участника Pussy Riot Петра Верзилова. Как передает "Медиазона", он успел сообщить о том, что "дверь ломают" в 7:16. С тех пор он не выходит на связь.

Соседка по подъезду утверждает, что домой к Верзилову пришли примерно 10 человек. Именно они ломали дверь.

О местонахождении Верзилова неизвестно.

Ранее Петр Верзилов неоднократно устраивал акции. В частности, он часто облачался в полицейскую форму. В апреле 2020 года активиста задержали в центре Москвы. Он был облачен в полицейскую форму.

Кроме того, 15 июля 2018 года Верзилов и три активистки Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу в Лужниках выбежали на поле. Миновать кордоны безопасности им помогла полицейская форма, в которую они были одеты.