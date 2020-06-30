Лидия Исамова. Страновой офис программы развития ООН (ПРООН) предоставит помощь Таджикистану в размере 2,7 миллиона долларов на реализацию проектов, направленных на удовлетворение неотложных медицинских и социально-экономических потребностей, возникших в связи с эпидемией коронавируса.

«ПРООН приступила к проведению комплексного исследования по оценке воздействия коронавируса COVID-19 на предприятия малого и среднего бизнеса, средства к существованию и жизнь граждан для разработки долгосрочного плана поддержки», — отметила постоянный представитель ПРООН Пратибха Мехта.

«Уже известно о непосредственном воздействии глобальной пандемии на способность граждан и бизнеса справляться с ней. Потребности в области здравоохранения должны оставаться приоритетными, но не менее важно приступить к решению проблем социально-экономического характера, с которыми столкнулись уязвимые граждане», — подчеркнула она.

Часть средств ПРООН была использована для создания информационно-координационного центра при министерстве здравоохранения и социальной защиты населения.

Средства также будут направлены на поддержку больниц в налаживании безопасного обращения и утилизации медицинских отходов, таких как использованные и загрязнённые маски для лица, защитные очки, индивидуальные защитные костюмы, пустые флаконы.

ПРООН поддержит гражданские инициативы и меры по оказанию помощи малым и средним предприятиям, молодым бизнесменам, домохозяйствам, возглавляемым женщинами.

Также будет оказано содействие в обеспечении непрерывности деятельности органов государственного управления, даже если государственные служащие не смогут находиться на рабочих местах.