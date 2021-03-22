Овощерезки уже давно стали тем типом устройства, без которого просто не обойтись на профессиональной кухне. Это связано с тем, что промышленные овощерезки позволяют значительно упростить, автоматизировать процесс готовности овощей к использованию. Тип овощерезки определяется тем количеством килограмм овощей, которые могут быть обработаны в течение часа:

Малая мощность – от 40 до 60 килограмм в час;

Средняя мощность – от 80 до 250 килограмм в час;

Большая мощность – от 300 до 700 килограмм в час.

Чтобы выбрать и купить промышленные овощерезки в DSTO, необходимо обозначить для себя несколько самых главных параметров, на которые стоит обращать внимание в первую очередь. К таковым можно отнести:

Мощность;

Тип питания;

Использованные в процессе производства устройства материалы;

Комплект поставки.

Когда дело доходит непосредственно до покупки устройства, то необходимо конечно же обратить внимание на объём продукции, которая может быть произведена при использовании данной техники. Потому что это будет иметь критическое влияние на окупаемость всей покупки. Ещё одна важная деталь, на которую необходимо обратить внимание – качество исполнения устройства. Аппарат может быть изготовлен из нержавейки или алюминия. Такие материалы важны, поскольку они не реагируют, контактируя с овощами и фруктами. Поскольку техника планируется к использованию на постоянной основе, то необходимо подбирать такое устройство, которое будет изготовлено с применением наилучших материалов, как корпуса, так и непосредственно ножа.

Комплект поставки также важен, потому что некоторые варианты овощерезок могут продаваться без дисков. Для большинства заведений это конечно же будет существенным минусом, который даже заставит задуматься относительно целесообразности такой покупки. Определенно нужно обратить внимание на исполнение контроллера, чтобы он обязательно не перегревался. Устройство должно отлично справляться с любыми тонкостями, связанными с выполнением повседневной работы по подготовке овощей к дальнейшему употреблению. Заказать оптимальный вариант овощерезки проще всего через интернет.