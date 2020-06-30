Объем промпроизводства в прошлом месяце уменьшился в Японии до минимального уровня с января 2013 года из-за введенных в связи с пандемией коронавируса нового типа ограничительных мер и снижения спроса. Соответствующие оценки содержатся в опубликованном во вторник докладе кабинета министров страны.

В мае индикатор просел на 8,4% по сравнению с показателем предыдущего месяца. Он составил 79,1% от уровня 2015 года. Одновременно число полностью безработных в Японии в мае увеличилось на 330 тысяч по сравнению с апрелем и приблизилось к отметке два миллиона.