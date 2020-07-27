Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову, попросившую отпустить ее из тюрьмы, говорится в ходатайстве, поданном в суд.

Осипова, отбывающая в США 7-летний срок за похищение собственного ребенка, попросила суд освободить ее под домашний арест из-за эпидемии коронавируса и по состоянию здоровья на время рассмотрения апелляции по делу.

«У подсудимой есть серьезные мотивы для побега, не в последнюю очередь потому, что ее дети остаются в России, и при вынесении приговора она выразила намерение вернуться туда», — говорится в ходатайстве, которое подал в суд помощник окружного прокурора в Канзасе Джейсон Харт.

Кроме того, он утверждает, что у Осиповой нет никаких оснований надеяться на отмену приговора по апелляции или даже его смягчение.

«Любой другой судья точно с той же вероятностью вынесет ей аналогичный или даже больший приговор, учитывая, что ее дети остаются в России», — заявил Харт.

Осипова в своем ходатайстве просила отпустить ее пожить у своего отчима в Нью-Йорке в связи с тем, что в тюрьме, где она содержится, много случаев коронавируса. Ее американский паспорт просрочен, российский — утерян, причем Осипова заявляет, что российское консульство согласно предоставить гарантии невыдачи ей нового паспорта, если ее отпустят под домашний арест. Она также жалуется на ряд заболеваний, которые прокуроры в своем 9-страничном ходатайстве обошли молчанием.

Суд приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка и вымогательство, также в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек. Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году, когда была беременна их вторым общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми.

Осипова в 2017 году вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана. Мобли заявил Mpravda.com, что предлагал и продолжает предлагать Осиповой совместную опеку над детьми. Родственники осужденной заявляют, что относятся к этим предложениям скептически.