Алексей Богдановский. Прокуроры по делу Гилейн Максвелл, подруги банкира Джеффри Эпштейна, просят суд не верить Максвелл и не выпускать ее под залог до суда, поскольку она и раньше пыталась скрыться, говорится в ходатайстве обвинения.

Защита предложила освободить Максвелл под залог в 5 миллионов долларов и подписку о невыезде. Она обвиняется в том, что помогала ныне покойному Эпштейну завлекать несовершеннолетних девушек, которые затем подвергались сексуальному насилию.

«Учитывая тяжесть предъявленных обвинений, значительные средства обвиняемой, ее желание избежать обнаружения и ложь под присягой, суд должен счесть, что предложенный пакет мер по залогу ничего не стоит», — говорится в ходатайстве.

Прокуроры заявили, что во время ареста Максвелл она не открыла дверь в доме агентам ФБР и вместо этого спряталась в другой комнате, где ее и обнаружили. Кроме того, у нее на столе нашли телефон, завернутый в фольгу — это прокуроры сочли попыткой лишить правоохранительные органы возможности следить за ней. Кроме того, брат Максвелл нанял бывших британских военных для ее охраны в Нью-Гэмпшире, и один из них тратил от ее имени деньги с карты, зарегистрированной на подставную компанию. Сам дом, в котором проживала Максвелл, был куплен на имя этой подставной компании за наличные.

Прокуроры указывают на то, что у Максвелл есть значительные средства — до 2 миллионов долларов в британском банке и до 4 миллионов в швейцарском банке.

Все это, по утверждению прокуроров, доказывает, что заверениям Максвелл верить нельзя и что она попытается скрыться от правосудия.

Ранее сообщалось, что представители ФБР задержали в США Гилейн Максвелл, давнюю подругу и доверенное лицо миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и покончившего с собой в тюрьме. Сообщалось, что Максвелл может грозить до 35 лет тюрьмы за торговлю несовершеннолетними.

Максвелл предъявлены обвинения по шести пунктам, в том числе в сговоре с Эпштейном с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Как говорится в обвинительном заключении, с 1994 года она помогала Эпштейну «готовить» к этому девочек от 14 лет и старше. Кроме того, Максвелл обвиняется в даче заведомо ложных показаний. Эпштейну в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривало до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере «в полубессознательном состоянии» с повреждениями на шее, впоследствии он скончался. Расследование сочло смерть Эпштейна самоубийством.