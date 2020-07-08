Прокурор сообщил экс-президенту Украины Петру Порошенко о завершении расследования дела о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки сообщил депутат Верховной рады от партии Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Ранее суд удовлетворил ходатайство о продлении сроков расследования еще на полгода до 10 октября. Суд в Киеве в среду продолжил рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде личного обязательства до завершения досудебного расследования. Эта мера предусматривает, что Порошенко должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта. Сейчас суд ушел на обеденный перерыв.

«Прокурор объявляет о завершении досудебного расследования в отношении Петра Порошенко по делу о назначении первого зама главы СВР», — сообщил Гончаренко в своем Telegram-канале.

Он также опубликовал фото соответствующего постановления с подписью генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Адвокат Илья Новиков в эфире телеканала «Прямой» подтвердил, что Порошенко сообщено о завершении расследования. «Сейчас уже речь об избрании меры пресечения идти не может», — сказал он.

Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Семочко — на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.

В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко, занимавший тогда пост президента, в апреле 2019 года уволил Семочко. Позже Семочко обжаловал в Верховном суде указ о своем увольнении.