Мещанский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении денег, выделенных на реализацию проекта «Платформа», сообщили РИА Новости в суде.

На данной стадии процесса прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимых. После этого очередь выступать перейдет к стороне защиты, а сами подсудимые выступят с последним словом. Затем судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

На проект, реализованный «Седьмой студией», из федерального бюджета было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК РФ, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкультуры. Третья же экспертиза, выводы которой были оглашены 1 июня, оценила ущерб в 128 миллионов.

Хищения при реализации проекта «Платформа», по версии следствия, организовал режиссер Кирилл Серебренников вместе с продюсерами Алексеем Малобродским и Юрием Итиным, а также бывшей сотрудницей Минкультуры Софьей Апфельбаум. Виновными себя они не признают.