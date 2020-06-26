Суду по делу о крушении рейса MH17 на Украине прокуратура Нидерландов настоятельно рекомендовала отклонить большую часть запросов на расследование от адвокатов россиянина Олега Пулатова.

Напомним, что он в этом деле является подозреваемым.

Прокурор Тейс Бергер на слушании в пятницу указал, что по этому вопросу уже были даны объяснения. По его мнению, большая часть запросов основана на неверном представлении изложенных в деле фактов.

При этом прокурор отметил, что даже, если суд выполнит все его рекомендации, то у Пулатова останется большой набор доступных ему вариантов для линии защиты. Во время предыдущих слушаний прокурор не раз указывал на избыточность запросов защиты о дополнительных документах

Тем не менее, Бергер в дополнение указал, что обвиняемый так и не опроверг главные доказательства против него, а вместо этого его защита предлагает альтернативные версии случившегося.

Крушение рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines произошло в 2014 году над территорией вооруженных столкновений ополченцев непризнанных республик на Украине.