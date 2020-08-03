Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс дал понять в понедельник, что ведет криминальное расследование финансовой деятельности Дональда Трампа, об этом говорится в судебных документах.

Ранее большое жюри затребовало финансовые документы Trump Organization, адвокаты заявили, что это требование следует отклонить как политически мотивированное преследование президента.

Однако прокурор Вэнс с ними не согласился и потребовал от суда отклонить требование адвокатов Трампа. При этом он сослался на «публичные сообщения о широкой и долговременной криминальной деятельности в Trump Organization».

Спор вокруг финансов Трампа с окружным прокурором идет давно, но впервые упоминается возможная «криминальная деятельность».

Ранее Верховный суд США отклонил требование адвокатов Трампа закрыть дело о его финансах, которое ведет окружной прокурор. Однако суд позволил адвокатам президента продолжить спор с прокурорами в нижестоящем суде.

При этом Верховный суд поддержал Трампа в том, что касалось его возражений на аналогичные требования демократов в конгрессе предоставить финансовые документы.