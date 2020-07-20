Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ефремова обвиняют в совершении преступления по статье 264 УК РФ. Он нарушил правила дорожного движения в состоянии опьянения, что повлекло «по неосторожности смерть человека».

Теперь уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

По этой статье, Ефремова может ждать наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.