Прокуратура Москвы признала законным возбуждение уголовного дела в отношении блогера Алексея Навального. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В прокуратуре Москвы в порядке надзора изучено и признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении А.А. Навального по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении»)», — говорится в сообщении.

Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа, либо обязательных работ.

Расследование дела находится на контроле в московской прокуратуре.

О возбуждении уголовного дела в отношении Навального стало известно ранее в этот же день. Как отметили в Следственном комитете, одним из федеральных СМИ был опубликован видеоролик, в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко поддержал голосование по изменениям в Конституцию России.

По данным следствия, позже Навальный разместил в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, «содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны». В ролике также снялись и стали объектом критики блогера академик РАН Лео Бокерия, актеры Василий Лановой, Ирина Купченко и Иван Охлобыстин, космонавт Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев и др.

3 июня ряд общественных деятелей раскритиковали Навального за высказывания, допущенные в адрес ветерана. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с «Известиями» допустил юридические последствия для блогера после инцидента с оскорблением ветерана.

Президент России Владимир Путин назначил датой проведения голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Внести изменения в Основной закон страны лидер предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января.