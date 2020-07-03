Прокуратура Нью-Йорка намерена оспорить решение суда об отклонении обвинения в отношении Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборной кампании США, по делу об ипотечном мошенничестве, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В середине марта 2019 года суд округа Колумбия приговорил Пола Манафорта к 3,5 года тюрьмы и штрафу в размере более 6 миллионов долларов за незарегистрированную работу лоббистом и давление на свидетелей. Сразу после этого большое жюри нью-йоркского района Манхэттен предъявило обвинения в мошенничестве с закладными на жилищную ипотеку, однако суд Нью-Йорка отклонил обвинительное заключение Манафорту, так как подсудимый уже был осуждён за них в суде другой инстанции.

По данным агентства, прокуроры Манхэттена заявили, что судья придерживался «чрезвычайно широких взглядов» при вынесении решения по данному делу. Прокуроры подчеркивают, что их дело касалось других аспектов преступлений Манафорта.

Манафорт был отпущен из тюрьмы в мае 2020 года, его перевели на домашней арест из-за пандемии коронавируса.

Ранее экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа был вынесен приговор в суде Виргинии. Присяжные признали Манафорта виновным по пяти пунктам обвинения в подаче ложной налоговой декларации, двум пунктам банковского мошенничества и одному пункту о сокрытии иностранных банковских счетов. Судья отмечал, что приговор Манафорту не связан с «российским расследованием» спецпрокурора Роберта Мюллера. Он приговорил Манафорта к 3 годам и 11 месяцам за финансовые нарушения.