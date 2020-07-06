Антикоррупционная комиссия прокуратуры Боливии обвинила экс-президента страны Эво Моралеса, находящегося в Аргентине, в терроризме и потребовала его ареста, следует из заявления ведомства.

«Антикоррупционная комиссия прокуратуры выдвинула официальное обвинение против экс-президента Эво Моралеса за преступления, связанные с терроризмом и финансированием терроризма, за то, что он, предположительно, координировал с лидером боливийских кокалерос Фаустино Ю. посредством телефонных разговоров продовольственную блокаду и осаду основных городов во время конфликта в ноябре 2019 года», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, Моралес поддерживал связь с Фаустино Юкрой во время своего пребывания в Мексике. Юкра был ранее задержан властями.

«В решении (прокуратуры) содержится требование о задержании Моралеса», — отмечается в сообщении.

Действующее правительство Боливии уже требовало возобновить или начать несколько процессов в отношении экс-президента страны.

После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией «Движения к социализму».