Представители прокуратуры и уполномоченного по правам человека в России попросили суд о смягчении наказания осужденному за нарушения на митингах Константину Котову. Об этом 2 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала Второго кассационного суда в Москве.

«Поддерживаю представление заместителя генерального прокурора о снижении наказания Котову, в то же время считаю необоснованной позицию, содержащуюся в жалобах защиты, о незаконности приговора и необходимости его отмены», — сказала гособвинитель.

Сообщается, что в суд также поступила жалоба уполномоченного по правам человека в России, в которой говорится, что изначальный приговор является «чрезмерно суровым». Генпрокуратура просит снизить наказание Котову с четырех лет до одного года. Защита, в свою очередь, настаивает на отмене приговора как незаконного.

27 января стало известно, что конституционный суд России обязал суды пересмотреть дело Котова.

Котов был признан виновным Тверским судом Москвы 5 сентября 2019 года по ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга») в связи с тем, что 10 августа он принял участие в несогласованном митинге в центре Москвы.

Суд назначил ему наказание в виде 4,5 года колонии общего режима, 14 октября Мосгорсуд оставил этот приговор в силе.

В Москве летом прошло шесть протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя состоялась 31 августа, по данным полиции, в ней приняли участие около 750 человек.

До этого согласованные митинги проходили 17 августа, 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

В несогласованном митинге 27 июля участвовали более 3,5 тыс. человек, более 1 тыс. человек были задержаны. После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому были арестованы 15 человек. 3 сентября следователи прекратили уголовное преследование пяти фигурантов и отменили им меры пресечения.