Возглавлявший с 2012 года прокуратуру Красноярского края Михаил Савчин уходит в отставку.

Стало известно, что он уходит в отставку. По срокам пока неизвестно, — передаёт слова источника РИА Новости.

Ряд СМИ связывают его отставку с ситуацией вокруг прокурора Норильска и со сменой генерального прокурора России.

Савчин с 2005 по 2008 год работал заместителем прокурора Свердловской области. Затем четыре года был главой прокуратуры Чеченской Республики.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарёв стал замминистра экономического развития РФ.

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