Прокуратура Челябинской области потребовала возбудить уголовные дела из-за строительства здания конгресс-холла — по результатам проверки было выявлено нецелевое использование не менее 250 млн рублей. Об этом 6 апреля сообщает «РИА Новости».

Прокуратура совместно с Контрольно-счетной палатой региона провели проверку целевого использования бюджетных средств при строительстве общественно-делового центра в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС. В ходе проверки выявлены факты оплаты завышенной стоимости работ, невыполненных работ или необоснованно принятых работ не менее чем на 250 млн руб.

В связи с этим материалы проверки направленны в СК РФ для возбуждения уголовных дел о мошенничестве, превышении должностных полномочий и халатности.

Ранее в понедельник стало известно, что прокуратура Москвы добилась блокировки 93 интернет-ресурсов, содержащих информацию о действующих онлайн-казино.