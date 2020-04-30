Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает Генеральная прокуратура (ГП) России.

По данным ведомства, дело о нацистских преступлениях в Крыму было возбуждено больше пятидесяти лет назад. Тогда во время расследования сотрудники правоохранительных органов допросили порядка 200 свидетелей и обвиняемых. Кроме того, они провели более 100 опознаний и осмотров. Затем дело было закрыто и материалы переданы в ФРГ.

«При этом в ходе следствия установлены дополнительные эпизоды преступлений нацистов в Крыму в 1941–1944 годах, непосредственные участники преступлений и их жертвы, сведения о которых не были отражены в итоговых процессуальных документах следствия», — заявили в Генпрокуратуре.

В частности, преступления нацистов в период оккупации Алушты, Евпатории и Симферополя, Белогорского района, по версии следствия, оценены не в полном объеме. По имеющимся сведениям, в тот период было убито 17 тыс. мирных жителей, в том числе женщин, стариков и детей.

В ГП подчеркнули, что «особые зверства проявлены при сожжении вместе с населением греческого села Лаки Бахчисарайского района». Тогда, по данным прокуратуры, на каторжный труд в Германию и Румынию нацисты отправили около 3 тыс. человек.

«В связи с этим, в целях всестороннего и полного установления нацистских преступников и их пособников, обстоятельств их противоправных деяний, <…> возбуждено перед Верховным Судом Республики Крым ходатайство о разрешении отмены постановления о прекращении данного уголовного дела», — говорится в сообщении.

Несколько недель назад Российское военно-историческое общество обнародовало документы Центрального архива Минобороны РФ о преступлениях нацистов в Европе во время Второй мировой войны. В частности, в материалах присутствуют опросы освобожденных военнопленных, донесения советского командования о фактах уничтожения узников непосредственно перед освобождением лагерей, впечатления участников событий, допросы нацистов и их пособников.