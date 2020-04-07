Генеральная прокуратура России поручила прокурорам регионов принять дополнительные меры по обеспечению прав граждан на медпомощь и охрану здоровья в условиях распространения коронавирусной инфекции. Надзорное ведомство проверит соблюдение режима изоляции и лабораторное обследование всех россиян, вернувшихся из-за границы, говорится на сайте Генпрокуратуры во вторник, 7 апреля.

Также поручено обеспечить участие в работе созданных на местах штабах по реализации мер профилактики и контроля за распространением COVID-19.

Прокуроры оценят работу по обеспечению уполномоченными органами полноты мер по предупреждению распространения инфекции. Особое внимание будет акцентировано на предоставлении лечебным учреждениям медицинских изделий и лекарств, поддержанию неснижаемого запаса противовирусных средств, выполнению требований постановлений главы Роспотребнадзора о дополнительных мерах по снижению распространения инфекции 2019-nCoV.

«По результатам проведенных проверок будет решен вопрос о принятии исчерпывающих мер по устранению нарушений», — заключили в прокуратуре.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не прошел.

По состоянию на 7 апреля в стране диагностировано 7497 случаев заболевания COVID-19, из них 1154 — за последние сутки. 494 человека вылечились. 58 пациентов скончались.

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