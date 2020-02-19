Генеральная прокуратура России проверит систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после подготовки двумя подростками терактов в Керчи, сообщили в среду, 19 февраля в ведомстве.

«В ходе проверки будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер уполномоченными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению подростковых преступлений», — говорится в сообщении на сайте.

ФСБ пресекло подготовку двух терактов в учебных заведениях Крыма 18 февраля. По данному факту были задержаны двое подростков из Керчи 2003 и 2004 годов рождения, один из них уже сознался в подготовке преступлений.

По данным СК, подростки «разработали планы вооруженных нападений, для чего приискали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий». Известно, что молодые люди администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы смерти, участников которых склоняли к аналогичным преступлениям.

По местам проживания задержанных уже проведены обыски. Были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и компоненты к ним, которые подростки купили в Сети. По данным ФСБ, взрывчатку молодые люди испытывали на домашних животных.

Известно, что оба задержанных являются последователями 18-летнего Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года устроил стрельбу в местном политехническом колледже, после чего покончил с собой. Жертвами атаки стали 20 человек.