После возгорания двигателя самолета Airbus A321neo, который собирался вылететь рейсом Новосибирск–Камрань (Вьетнам), начата проверка. Об этом в субботу, 18 января, сообщается на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В пресс-релизе отмечается, что воспламенение произошло при запуске двигателя. «В этой связи командиром воздушного судна запуск был прерван, применена система пожаротушения, в результате чего возгорание было ликвидировано. На борту находилось более 200 пассажиров, которым в период ожидания резервного судна предоставлены гостиница и питание», — рассказали в прокуратуре.

Как сообщили ТАСС в аэропорту Толмачево, пассажиры уже вылетели в Камрань резервным бортом. «Самолет благополучно вылетел в 12:30 (08:30 мск)», — отметили в новосибирской воздушной гавани.

Об инциденте стало известно ранее 18 января. Сообщалось, что всех пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.