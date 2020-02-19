Прокуратура подала апелляционное представление на оправдательный приговор на основании вердикта присяжных бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» бизнесмену Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«В Московский городской суд поступили апелляционная жалоба стороны потерпевших и апелляционное представление прокуратуры на приговор в отношении Аверьянова И. И.», — передает ТАСС.

Ранее, 28 января суд присяжных признал бизнесмена Илью Аверьянова невиновным по делу об убийстве охранника на фабрике «Меньшевик» в декабре 2017 года. Присяжные заседатели также не признали вину Аверьянова в избиении возле фабрики человека по фамилии Замосковный.

В конце декабря 2017 года Аверьянов устроил стрельбу на территории фабрики «Меньшевик» в Москве. В результате инцидента погиб один человек. Стрелку удалось скрыться с места происшествия, он был задержан на следующий день сотрудниками МВД и ФСБ. Инцидент со стрельбой был связан с попыткой судебных приставов взыскать с предпринимателя 3,3 млн рублей.

Аверьянов не признал вину, свои действия расценил как самооборону при рейдерском захвате. В суде он сообщал, что случайно застрелил охранника во время борьбы за ружье, намерения причинить вред он не имел.

Избиение Замосковного произошло в 2016 году возле здания фабрики, где он поджигал тополиный пух. По версии следствия, Аверьянов заподозрил его в попытке поджечь фабрику и нанес ему несколько ударов головой в лицо, причинив черепно-мозговую травму.