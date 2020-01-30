Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одной из девушек Алексея Паршина.

По его словам, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, так как выводы следствия не основаны на совокупной оценке всех собранных доказательств и не соответствует реальным обстоятельствам произошедшего.

Отмечается, что Гринь особо указал, что, признавая факты систематического опасного для жизни и здоровья насилия со стороны отца, следствие не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства.

Между тем генпрокурор уверен, что у сестер Хачатурян сформировалась защитная реакция на противоправные действия отца, которые создали реальную опасность для них, что позволило им защищаться любым способом, и их поступки следует расценивать как самооборону.

Эту информацию «Известиям» подтвердил адвокат Алексей Липцер. «С постановлением мы ознакомились на этой неделе, сестры отреагировали с осторожной надеждой», — сказал он.

26 декабря ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о том, что Генеральная прокуратура нашла в материалах дела сестер нарушения и отказалась утверждать обвинительное заключение.

3 декабря стало известно, что Следственный комитет завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян. Дело в отношении двух из них направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В отношении третьей, самой младшей сестры следствие попросило применить принудительные меры медицинского характера, так как, по данным экспертизы, она в момент преступления не могла осознавать свои действия.

В июле 2018 года сестры Хачатурян, которым тогда было 17, 18 и 19 лет, закололи своего 57-летнего отца за сексуальное насилие, которое он совершал над ними на протяжении длительного времени.

Девушек арестовали 2 августа 2018 года и обвинили в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В середине июня 2019 года им было предъявлено окончательное обвинение.

Отмечалось, что СК подтвердил факт сексуального насилия со стороны отца.