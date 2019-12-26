Прокуратура Свердловской области установила причину появления зелёного снега в Первоуральске. По данным ведомства, это произошло из-за аварии на химическом предприятии «Русский хром 1915». По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, из-за ЧП произошёл «излив хромсодержащих вод на рельеф местности», в результате чего снежный покров окрасиля в зелёный оттенок. В прокуратуре отметили, что случившееся может причинить ущерб природе, загрязнить почву и водные объекты, а также причинить вред обитателям водоёмов. От руководства потребовали немедленно устранить последствия инцидента. Ранее жители Первоуральска регулярно жаловались на появление зелёного снега. В феврале 2019 года на крышах городских домов образовались зелёные сосульки.

Ранее власти Владимира объяснили инцидент с уборкой несуществующего снега на улицах города. Как сообщили в администрации города, машина чистила дороги и тротуары от скопившейся грязи. Видео, на котором видно, как снегоуборочная техника работает на сухом асфальте, выложили в городское сообщество в соцсети. Пользователи посмеялись над коммунальными службами города, оставив десятки комментариев, писал NEWS.ru.

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