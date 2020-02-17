Прокуратура Челябинской области официально извинилась перед военным пенсионером Сергеем Зарубой, который был подозреваемым в получении «незаконной надбавки к пенсии» в размере 1,5 тысяч рублей. Об этом рассказал сам пенсионер.

«От имени государства приношу вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности, избранием меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — приводит «Новая газета» текст письма, подписанного прокурором Советского района Челябинска.

Издание отмечает, что за пенсионером было признано право на реабилитацию, который он планирует им воспользоваться.

«В том числе будут и материальные претензии к государству, и претензии по возмещению морального вреда», — объяснил пострадавший.

Пенсионер добавил, что в ходе обыска силовики помяли ему дверь.

В постановлении о прекращении уголовного дела в отношении Зарубы сообщается, что мужчина мог получать дополнительные выплаты, поскольку нигде официально трудоустроен не был. В документе старший следователь отмечает, что нет доказательств того, что пенсионер получал выплаты неправомерно.

Инцидент произошел в марте 2019 года, когда квартиру Сергея Зарубы обыскали трое сотрудников полиции и семеро бойцов Росгвардии, среди которых были вооруженные автоматами, а самого пенсионера поставили лицом к стене. После обыска в отделе полиции мужчине предъявили обвинение в незаконном получении надбавки к пенсии в размере 1,5 тысяч рублей. Тогда следствие утверждало, что Заруба таким способом получил суммарно более 22 тысяч рублей.

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