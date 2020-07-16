Врач-проктолог и онколог Елена Смирнова рассказала на своей странице в Instagram, как помочь «ленивому» кишечнику.

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Атония (синдром ленивого кишечника) встречается достаточно часто и провоцирует серьезные проблемы со стулом, при которых слабительные препараты пить бесполезно, поскольку они дают временный эффект и вызывают привыкание.

— Частая причина хронических запоров — атония кишечника, когда мышцы кишечника плохо работают. В итоге пища переваривается, но медленно. Застой кала приводит ➡ к брожению и повышенному газообразованию, — отметила врач.

По словам Смирновой, кишечник начинает «лениться» при приеме спазмолитиков, антидепрессантов, морфиноподобных анальгетиков, противоэпилептических и противоязвенных средств.

Врач перечислила и другие причины, приводящие к атонии. Это гиподинамия; неправильное питание с большим количеством углеводов и недостаточным употреблением клетчатки; хронический стресс; кишечные инфекции; курение и употребление алкоголя; беременность, пожилой возраст, менопауза; атеросклероз кишечных артерий; рак.

Атония кишечника — патологическое состояние, при котором наблюдается выраженное снижение тонуса гладких мышц толстого кишечника, сопровождающееся нарушением перистальтики и опорожнения.

Пациенты жалуются на постоянные запоры и проблемы с пищеварением: опорожнения происходят менее 3 раз в неделю. Это приводит к изменению структуры каловых масс, которые становятся слишком сухими и твёрдыми. Акт дефекации может быть дискомфортным, даже болезненным. Обратитесь к врачу как можно быстрее, если наблюдаете такие признаки у себя.