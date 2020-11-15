Биографы сбились со счета, в каком количестве фильмов снялся Армен Джигарханян: одни пишут 208, другие — 375. Это один из самых любимых актеров на всем пространстве бывшего Советского Союза, лучшие фильмы с его участием и сейчас смотрят с таким же удовольствием, как десятки лет назад.

Но над семейной жизнью артиста как будто тяготело проклятье. Собственный отец ушел из их семьи, когда маленькому Армену, родившемуся в Ереване, исполнился всего месяц. Позже они встречались, но теплоты меж ними так и не возникло. Лишь перед смертью Борис Акимович, биологический отец Джигарханяна, горько сожалел, что отказался от родного сына.

Первой фактической женой Армена Борисовича (официально брак не был оформлен) стала красавица актриса Ереванского русского драматического театра, где дебютировал и сам будущий кумир миллионов. Алла Ванновская была старше его на 15 лет, да еще и замужем. Но темпераментный юноша добился своего. У них родилась дочка Лена, но отношений это не спасло.

Дело в том, что Ванновская страдала тяжелым психическим заболеванием — хореей, которую раньше называли «Пляской святого Витта». Дело даже не в том, что больные часто делают непроизвольные движения руками и телом, — она съедает человека изнутри, повергая его в депрессию и приводя к слабоумию. С таким диагнозом редко доживают до 50 лет. Алла Юрьевна устраивала любимому мужчине дикие сцены ревности, требовала постоянного внимания, скандалила при ребенке. Через шесть лет их отношения закончились.

Стало известно, кто поделит наследство Джигарханяна

Незадолго до того, как перебраться в Москву, Армен Борисович стал встречаться с другой коллегой по театру — Татьяной Власовой. Она сама призналась ему в любви. Спустя какое-то время Джигарханян забирает дочь к себе — ей стало просто опасно оставаться с Ванновской, которая пристрастилась к спиртному и вела себя все более неадекватно. Вскоре несчастная женщина попала в психиатрическую больницу. Ушла она из жизни в 46 лет, как утверждают информированные источники — покончила с собой прямо в психбольнице.

Через год после ее смерти, в 1967 году, Власова и Джигарханян официально вступают в брак. Собственных общих детей у них так и не случилось, у Татьяны же подрастал сын Степан от предыдущего супружества, которого они вместе воспитывали с дочерью Армена Борисовича. Однако кошмар в его жизни не закончился — Елена, увы, унаследовала страшную болезнь матери. Это роковым образом отразилось на его характере — она была взрывной, неуправляемой. С ней было тяжело и отцу, и мачехе.

Лена пошла по стопам родителей, папа устроил ее в театр Маяковского, где служил сам. Но проработали они вместе там недолго… В одно страшное утро тела Елены и ее молодого человека нашли в гараже. Официальная версия — несчастный случай. Однако, по другой информации, накануне дочь имела неприятный разговор с отцом — Джигарханяну не нравился ее избранник. Также, по признанию Татьяны Власовой, у Елены ранее обнаружился гепатит. Поэтому, забеременев от своего парня, она решила сделать аборт. Все эти обстоятельства могли подтолкнуть 23-летнюю девушку с неуравновешенной психикой к роковому шагу.

Справиться с трагедией Джигарханяну помогла работа, которой, слава богу, всегда было предостаточно. Жизнь шла своим чередом, отношения супругов — Армена и Татьяны — перешли в рутинный режим. Кончилось тем, что Власова перебралась в Соединенные Штаты. Джигарханян тоже получил гражданство США в сложные для страны годы, но потом осознал, что по-настоящему нужен и любим только в России. Он так и не последовал за супругой в Детройт. Перед разводом в 2015 году они уже лет шесть фактически не общались.

А потом случилось то, что случилось, — сердце народного артиста похитила молодая пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, которая работала в театре, где мэтр был художественным руководителем. Ей было 36, ему 80, когда они пошли под венец. Многие говорили тогда, что добром это не кончится, но такой скандальный финал семейной жизни предвидеть, конечно, никто не мог.

Последние четыре года имя народного артиста полоскали в ток-шоу. Это пагубно сказалось на его здоровье. Актер говорил, что Виталина причинила ему столько боли и страданий, что он не может ее простить.

Пересказывать все бесконечные взаимные обвинения не хочется — Виталина обиженно жаловалась, что выходила своего престарелого супруга от инсульта, а он ответил ей черной неблагодарностью. При этом она звонила Татьяне Власовой и говорила, как утверждает Татьяна, ужасные вещи: «Я желаю ему долгой и мучительной смерти».

Армен Борисович, в свою очередь, жаловался на то, что молодая супруга обобрала его до нитки. С другой стороны: разве кто-то заставлял его переписывать имущество на ее имя? Разве не он сам решил осчастливить любимую женщину, гарантировав ее будущее?

Наблюдать за всем этим было обидно и неловко. Но, видно, такова судьба! Армен Борисович был очень счастлив в своей профессии и совсем несчастлив в жизни семейной. Может, такова его персональная плата за успех?

По последним данным, перед самой смертью Джигарханян успел опять сочетаться браком с Татьяной Власовой. Таким образом, он фактически признал ее главной и самой дорогой женщиной в своей жизни. Что ж, лучше поздно, чем никогда.