Супруги из американского штата Северная Каролина, которые прожили в браке 48 лет, заразились COVID-19 и умерли в один день.

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67-летний Джони Ли Пиплс и 65-летняя Кэти Дарлен заболели коронавирусом в начале августа. Целый месяц они боролись с болезнью, но не смогли справиться. Когда медики поняли, что спасти супругов не удастся, их поместили в одну палату и поставили койки рядом. Второго сентября муж и жена умерли с разницей в четыре минуты. Они держались за руки до самого конца.

— Они прожили в браке 48 лет, 50 лет были вместе и шли рука об руку, — рассказал сын погибших Шэйн.

По его словам, все, кто узнавал Джонни и Кэти, влюблялись в них с первого взгляда.

Ранее супруги из штата Нью-Джерси, прожившие вместе 62 года, умерли в один день от той же инфекции. За два дня до их смерти скончался их 51-летний сын, тоже от коронавируса.

Известно, что коронавирус очень опасен для пожилых людей, особенно если у них имеются хронические заболевания. Особенно опасны в данном случае гипертония, ожирение и сахарный диабет.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань. Общее число заразившихся в мире приближается к 30 миллионам человек.