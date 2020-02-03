Производители молочной продукции, которые участвуют в эксперименте по маркировке таких товаров, пока отрицательно оценивают ход пилотного проекта и говорят о неготовности компаний к маркировке, сообщили РИА Новости несколько представителей предприятий. По их словам, отрасли потребуется продление сроков эксперимента или даже отмена обязательной маркировки "молочки".

С 15 июля 2019 года в РФ начался эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции, он должен завершиться 29 февраля 2020 года. С 1 июня 2020 года маркировка станет обязательной. В январе Минпромторг РФ предложил продлить срок проведения эксперимента по маркировке ряда видов готовой молочной продукции до 31 мая 2020 года. На прошлой неделе в Минсельхозе состоялось совещание, на котором обсуждался ход пилотного проекта; в мероприятии приняли участие и представители бизнеса.

«На совещании обсуждались итоги эксперимента по маркировке, который изначально должен был завершиться в конце февраля. Общее мнение участников совещания следующее: к сожалению, результаты эксперимента пока не дают сделать вывод о готовности отрасли к маркировке. Трудности, с которыми предприятиям предстоит столкнуться, весьма значительные, и у нас нет понимания, как эти трудности преодолевать», — рассказал РИА Новости заместитель гендиректора молочного завода «Пискаревский» Георгий Житмарев.

В свою очередь технический директор компании "Курское молоко" Константин Горин сообщил, что по итогам совещания было принято решение внести в протокол, что интеграторами пока не представлены действующие технические решения по внедрению системы маркировки.

«Представители заводов-участников эксперимента рассказали, что пока еще нет понимания, даже ориентировочно, о стоимости полного комплекта оборудования. Участники рынка будут просить перенести сроки эксперимента, или вообще отменить маркировку молочной продукции — пока есть очень много вопросов, на которые представители ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, оператор системы маркировки — ред.) не дали ответов», — сказал Горин.

По словам третьего участника совещания, видение ситуации с маркировкой со стороны ЦРПТ "крайне отличается" от представлений бизнеса. "Тем, кому придется работать с этой системой, видят, что она полностью не готова, проведенного эксперимента недостаточно. На текущей стадии можно говорить о существенном росте затрат на производство и существенном замедлении бизнес-процессов на всех этапах, что скажется на объеме производства, на рентабельности и даже на объеме переработки собственного молока в стране", — отметил собеседник РИА Новости.

Предприятия отмечают ряд проблем, связанных с маркировкой. Среди них — неизбежное изменение бизнес-процессов, проблемы с нанесением меток, а также рост издержек, масштаб которых оценить пока невозможно. "Только прямые затраты на код и его нанесение мы оцениваем суммарно в 3% от стоимости продукции", — сказал Житмарев.

«С другой стороны, оборудование, которое предлагается установить для реализации маркировки, на 99% импортное. Оно крайне дорогостоящее, а ведь людей нужно еще обучить работать с ним. Для глазированного сырка с отпускной ценой 5 рублей рост себестоимости при маркировке составит 10%. Все это грозит ростом цен, это же снежный ком — логистика и оборудование, затраты ритейлеров», — согласен технический директор «Курского молока» Горин. Участники отрасли также указывают: система маркировки дублирует систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», которая уже зарекомендовала себя в борьбе с фальсифицированной продукцией.

По словам Житмарева, по итогам совещания было решено разработать "дорожную карту", которая будет учитывать изменение бизнес-процессов в связи с внедрением маркировки. Кроме того, состоятся и новые встречи для обсуждения хода эксперимента. "Было объявлено, что через месяц, то есть в конце февраля, планируется встреча в таком же составе — посмотрим, что изменилось за месяц, на какие вопросы найдены ответы, на какие — нет", — сказал он.

Видео дня. Собчак рассказала, что у нее корона-вирус