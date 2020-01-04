В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая намерена отсудить у иркутской авиакомпании «ИрАэро» почти миллиард рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Иск был получен 30 декабря. ГСС намерена взыскать с «ИрАэро» более 941 млн рублей.

О том, на чем основаны требования производителя, не уточняется.

По данным «РИА Новости», в парке «ИрАэро» весной 2019 года было девять Superjet, всего она обладает порядка 30 авиалайнерами, выполняя полеты по десяткам направлений по России и за рубеж.

В 2018 году сообщалось, что транспортная прокуратура внесла представление «ИрАэро» в связи с длительными задержками рейсов.

SSJ-100 — российский ближнемагистральный самолет, способный летать на расстояние до 4,6 тыс. км и рассчитанный на перевозку 98 пассажиров. Первый полет на нем был совершен в 2008 году. В 2011 году первый серийный самолет SSJ-100 был введен в эксплуатацию.