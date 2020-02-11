Докторская колбаса могла «взорваться» у жительницы Тулы Елены Брусенцевой из-за нарушений условий хранения. Такое мнение высказал во вторник, 11 февраля, представитель «Группы Агроком», в состав которой входит колбасный завод «Тавр», где был изготовлен пищевой продукт.

Женщина купила колбасу за четыре дня до окончания срока годности, а за два месяца с ней могло многое произойти, отметил он.

«При температуре воздуха от 0 до +6 градусов и относительной влажности не выше 75% срок годности составляет 60 суток. При нарушении целостности упаковки при соблюдении тех же условий — трое суток», — цитирует представителя компании «РИА Новости».

По его словам, вместе со взорвавшейся колбасой 14 декабря было произведено 11,34 т продукта. В настоящее время на предприятии выясняют, где могла быть допущена ошибка: в сырье, термических режимах, на выходном контроле или при лабораторных исследованиях. Компания планирует отследить путь всей колбасы из этой партии.

Ранее в этот же день жительница Тулы рассказала в соцсетях, что 8 февраля купила колбасу, но на следующий день она «взорвалась», сообщает телеканал «360». У нашлись свидетели, подтвердившие, что взрыв произошел через пару минут после того, как колбасу достали из холодильника, пока они готовили чай.

23 октября в Челябинской области обнаружили партию колбасы с вирусом африканской чумы. Объем поставки составил почти 300 кг.