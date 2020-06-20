Американская компания Dreyer»s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Сибири, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на руководителя отдела маркетинга компании Элизабелл Маркес.

«Мы привержены идее стать частью решения вопроса расового равенства, и признаем, что это уничижительный термин», — заявила Маркес.

Как пишет газета, ссылаясь на данные Смитсоновского института, эскимо было придумано в 1920 году Кристианом Нельсоном и шоколатье Расселом Стовером. Они запатентовали продукт в 1922 году под названием эскимо и логотипом с изображением человека в куртке с меховой отделкой.

Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа «Тетя Джемайма». Компания признала, что происхождение тети Джемаймы было «основано на расовом стереотипе», и пообещала изменить бренд в рамках своей работы на пути к расовому равенству. Логотип 131-летнего бренда изображает афроамериканку, портрет которой, как сообщает газета New York Times, писали с темнокожей бывшей рабыни.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.