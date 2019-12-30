Производимые в России гражданские авиалайнеры могут переименовать для создания линейки самолетов с одним названием. Об этом 30 декабря рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

По его словам, подобная практика ребрендинга принята на рынке гражданской авиации. Многие компании, занимающиеся созданием самолетов, пришли именно к такой модели.

«Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона. Возможно, целевая модель – это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов», — цитирует главу ОАК «РИА Новости».

Как пояснил Слюсарь, речь идет о формировании Дивизиона гражданской авиации, из таких игроков, как Иркут, который реализует программу МС-21, «Гражданские самолеты Сухого» – производитель SSJ100 и ряд гражданских активов.

Целесообразность идеи, по его словам, заключается в том, что все инвестиции будут идти в один бренд, а не рассеиваться по нескольким направлениям. Окончательного решения о переименовании гражданских самолетов пока нет, но дискуссия продолжается, добавил глава ОАК.

23 декабря сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России выделит 14,867 млрд рублей на разработку самолета Superjet New с деталями отечественного производства.