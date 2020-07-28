Бог любит троицу, и некоторые депутаты, похоже, всем сердцем возлюбили эту цифру. В нижней палате парламента прозвучало предложение повторить «вертолетные выплаты» семьям с детьми. То есть мамам и папам в третий раз получить заветные 10 тысяч на ребенка от 3 до 16 лет и во второй — на чадо от 0 до 3-х.

— Сама постановка вопроса о продлении выплаты весьма корректна, поскольку ряд ограничительных мер в стране находится в силе. Кроме того, отдельные предприятия все еще не приступили к работе, а многие граждане лишились заработка, — считает депутат Михаил Тарасенко. С точки зрения народного избранника, логичнее было бы произвести выплаты в конце августа, чтобы у родителей была возможность собрать детей в школу и садик. Кроме того, в сентябре во многих регионах пройдут выборы — и власть могла бы таким образом поддержать свой электорат.

Нельзя сказать, что такое предложение — как гром среди ясного неба (в хорошем смысле). Если вспомнить, слабые грозовые раскаты уже раздавались некоторое время назад. Поддержать семьи с детьми призывал Виталий Милонов, которому к тому же принадлежит идея расширить возрастной диапазон получателей до 18 лет. Депутату вторил и финансовый омбудсмен Борис Титов. Он утверждал, что семьи охотно потратили предыдущие выплаты, которые дошли до них в июне и июле. В свою очередь, это положительно повлияло на работу бизнеса.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова также высказалась о необходимости третьей выплаты, сославшись на тяжелое финансовое положение многих семей после пандемии. Но тогда, в начале июля, многие финансовые эксперты в один голос твердили, что на третью «путинскую выплату» в бюджете денег нет. Например, старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева заметила, что бюджет не резиновый и его на всех не хватит. В конце концов правительство может столкнуться с дилеммой: продолжать поддерживать пенсионеров, бюджетников или все-таки детей. Тем временем волна народного волнения поднималась и поднималась. Например, на сайте Change.org появилась петиция жительницы Новосибирска Натальи Бусаровой. Женщина потребовала продлить выплату пособия в 10 тысяч рублей на август. Ее обращение к властям страны подписали уже более 100 тысяч человек.

Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников: «На меры поддержки семей с детьми уже было направлено около 600 млрд рублей, помощь получили 26 млн детей. В связи с тем, что надвигается учебный год, все ожидали третьего трансфера детских выплат по 10 тыс. рублей. Тем более власти решили, что дети пойдут в школы в обычном режиме, а собрать ребенка на очное обучение — это траты для родителей.

Думаю, что эти социальные выплаты — не последние. Пока непонятно, будет ли вторая волна коронавируса с новыми ограничениями. Если будет, то правительству придется возвращаться к мерам поддержки. Их размер будет зависеть от состояния бюджетного планирования. Народ очень обеспокоен, сохраняется неопределенность по поводу бюджета. Минфин планирует сокращение государственных расходов на 2021 год более чем на 4 трлн рублей. Предполагается, что это не должно коснуться защищенных социальных статей бюджета. Доля таких расходов в бюджете чуть больше 30%. Но останется ли эта «защита», если будут новые ограничения? Властям придется перераспределять расходы между статьями бюджета, вероятно, за счет урезания финансирования нацпроектов. В самом худшем случае залезут в Фонд национального благосостояния, но точно не в этом году».