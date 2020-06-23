Кладовщик супермаркета из подмосковного Серпухова спас 21 июня женщину от изнасилования — похотливый гастарбайтер затащил несчастную в кусты и уже приспустил штаны, когда получил увесистый тумак.

Как удалось выяснить «», 26-летняя Елена (имя изменено) в тот день возвращалась из Москвы. Она ездила улаживать вопросы с учебным отпуском — женщина закончила мединститут, а ныне учится в ординатуре крупной клиники. Автобус приехал на станцию в 21.30, Елена решила дойти до дома пешком, так как любит прогулки. Возле Варгинского моста через реку Нара ей повстречался трудовой мигрант — 27-летний Рахмонжон. Вечером того дня он приставал ко многим дамам молодого возраста, так как перебрал с алкоголем. До поры до времени женщинам удавалось дать отпор.

В порыве агрессии из-за сексуальных неудач он схватил Елену и потащил в кусты. Пытался оглушить, бил по голове, но женщина отбивалась из последних сил, вспомнив любительские спортивные навыки. Она звала на помощь, и вдруг подоспел случайный прохожий — 24-летний местный житель Василий, по первой профессии охранник, а в последнее время — работник склада. Мужчина оттащил насильника, в ярости настучал азиату по голове и сдал на руки подоспевшим сотрудникам полиции. В отношении мигранта возбудили уголовное дело.

Елену отвезли в больницу — у нее разбито лицо, отек глаза и тяжелое нервное потрясение.

— Совсем уже оборзели, гады эти, нападают в светлое время суток! — негодует отец пострадавшей.

Родственники хотят отблагодарить героя, спасшего дочь, — лично сказать ему спасибо.