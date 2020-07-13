Испытуемые в течение трех недель гуляли по разным местам.

Ученые из Института здравоохранения в Барселоне выяснили, что прогулки у воды повышают настроение и позволяют чувствовать себя лучше, пишет Travel + Leisure.

В эксперименте участвовали 60 человек. В течение трех недель они по 20 минут уделяли отдыху в разных местах. В первую неделю прогуливались по пляжу, во вторую — по городским улицам, в третью — отдыхали в помещении.

После прогулок и времени отдыха у испытуемых измеряли артериальное давление и частоту сердечных сокращений, также людям задавали вопросы об их общем состоянии и настроении.

Прогулки по пляжу не принесли особой пользы для сердца, но после них люди отмечали, что чувствуют себя лучше и их настроение поднялось.

Исследователи отметили, что в их эксперименте участвовала довольно небольшая выборка, поэтому они планируют продолжить изучение этой темы. «Результаты показывают, что психологические преимущества от физической активности зависят от типа среды, в которой она проводится. Открытые пространства в этом плане оказались лучше городских. В частности, после короткой прогулки по пляжу в Барселоне участники заявили об улучшении своего настроения и психического здоровья», — отметили авторы исследования.