Новый прогулочный маршрут, посвященный прозаику и переводчику Борису Пастернаку, появился на портале «Узнай Москву». Об этом 10 февраля сообщается на сайте столичной мэрии.

Маршрут разработали к 130-летию со дня рождения поэта. Его протяженность составляет 11 км и включает в себя восемь мест в центре столицы. Прогулка, которая длится два часа, позволит участникам пройтись мимо дома Веденеева, где родился поэт. Также маршрут проведет горожан вдоль Политического музея и Нескучного сада, которому Пастернак в 1917 году посвятил стихотворение, пишет «Москва 24».

Участникам прогулок расскажут об интересных фактах из биографии Пастернака, а также о людях, окружавших его в разные годы. Многие из них стали прототипами героев его произведений, включая отмеченного Нобелевской премией роман «Доктор Живаго», уточняет агентство городских новостей «Москва».

Мероприятия в честь 130-летия со дня рождения Пастернака проходят по всей Москве. В лектории павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ 10 февраля пройдет творческий вечер, а 14 февраля в центре славянской письменности «Слово» состоится мастер-класс по стихосложению.