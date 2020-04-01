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К программе «Школьный музей Победы» с февраля 2020 года присоединился 21 регион. Теперь этот проект действует в 74 субъектах страны.

«Программа позволит создать единое культурно-медийное пространство, участники которого будут обмениваться опытом и получать знания о новых формах музейной и педагогической работы», — отметила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

По её словам, присоединиться к проекту могут музеи любых образовательных организаций страны, которые после одобрения заявки получают статус партнеров Музея Победы.

«Самым активным регионом стала Ленинградская область — отсюда пришла 31 заявка от образовательных учреждений, пожелавших стать партнерами главного военно-исторического музея страны. К программе также присоединились 19 школ Нижегородской области и 15 школ Республики Бурятия», — сообщает пресс-служба Музея Победы.

Всего за два месяца участниками программы пожелали стать 175 учебных заведений.

«В конце года будет составлен рейтинг лучших школьных музеев страны», — подчеркнули в Музее Победы.

Для участия в программе необходимо заполнить анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы.

Проект реализуется Музеем Победы совместно с Департаментом образования и науки города Москвы, Российским военно-историческим обществом в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы поддержали программу Музея Победы. Кавказ заинтересовался школьными музеями.

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