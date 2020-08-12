У певицы Валентины Легкоступовой начались осложнения после перенесенной операции на головном мозге, пишет «МК».

По данным издания, врачи предупредили родственников артистки, что прогнозы по состоянию ее здоровья неутешительные.

Накануне стало известно, что Легкоступову госпитализировали с травмой головы. Как писали некоторые СМИ, певица попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Несколько изданий сообщили, что она впала в кому. Представитель певицы заявлял, что Легкоступова находится в состоянии средней тяжести.

Столичное управление МВД проводит проверку. Полицейские задержали мужа артистки Юрия Фирсова, которого подозревают в нанесении травм.

Валентина Легкоступова — эстрадная певица, заслуженная артистка России. Окончила Музыкально-педагогическийц институт имени Гнесиных, в конце 80-х занимала призовые места на конкурсах молодых исполнителей. Дебют артистки состоялся в 1985 году. Наибольшую известность Легкоступовой принесла песня «Ягода-малина».