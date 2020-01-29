Коронавирус скорее всего придет в Россию, полагают эксперты Минздрава. Наиболее вероятная дата «вторжения» — середина февраля. Среди факторов способствующих появлению 2019-nCoV в России — высокая вирулентность, увеличение числа зараженных в районах Китая, граничащих с РФ, и высокая активность миграции жителей.

Риск появления в России коронавируса оценивается как высокий, но угроза его распространения по стране — низкая. К такому выводу пришли эксперты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения, передает издание «Фармацевтический вестник».

Вероятное прибытие коронавируса в пределы РФ — середина февраля, отмечается в докладе директора центра Владимира Чуланова.

На составление прогноза влияли несколько факторов. В их числе — высокая заразность вируса (он передается воздушно-капельным путем, через кашель, чихание и дыхание), стремительный рост числа зараженных коронавирусом в китайских провинциях, расположенных на границе с Россией, а также — высокая активность миграции населения.

25 января в Поднебесной отмечали Китайский Новый год, и благодаря поездкам миллионов человек к родственникам в другие города и росту туристической активности, вирус мог распространиться гораздо интенсивнее, чем в непраздничные дни.

«В таких условиях распространение вируса может иметь взрывной характер», — добавляет Чуланов.

Кроме КНР, случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Австралии, Канаде, Франции, Германии, США, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее и Японии. В России подтвержденных случаев заражения по-прежнему нет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что коронавирусом заражены 2798 человек (по состоянию на сегодняшний день). Однако Национальная комиссия по здравоохранению КНР заявляет о 4515 случаях заражения. На сегодняшний день умерло 106 заразившихся 2019-nCoV людей. Число жертв в ближайшие дни может вырасти — по сообщению китайских властей, 976 пациентов находятся в тяжелом состоянии. При этом 60 человек перенесли болезнь и уже выписаны.

Между тем, в России вокзалы и аэропорты усиливают меры безопасности для предотвращения распространения нового типа коронавируса. В настоящее время приняты необходимые меры на ряде приграничных железных дорог на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Проводится обработка пассажирских поездов дезинфицирующими средствами, вокзальные помещения также дезинфицируются. Контактирующие с пассажирами работники обеспечены антисептиками, медицинскими масками и перчатками.

Средства индивидуальной защиты также используются работниками аэропортов Хабаровска и Петропавловска-Камчатского, в помещениях обеспечено соблюдение санитарно-противоэпидемического и дезинфекционного режимов, проводится кварцевание.

22 января в РФ уже были госпитализированы с подозрением на заболевание двое мужчин — граждане Китая и России. Они прилетели в петербургский аэропорт «Пулково» из Шанхая. Однако в итоге коронавирус у них не подтвердился. По данным Роспотребнадзора, мужчины заболели ОРВИ.

В Пекине также введен первый уровень мер реагирования из-за быстрого распространения заболевания. Министерство финансов Китая потратит $144 млн на борьбу с новым штаммом.

«В четверг Минфин Китая выделило провинции Хубэй 1 млрд юаней ($144 млн), чтобы помочь ей бороться с распространением нового коронавируса», — говорится в заявлении ведомства.

Главного внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико ранее сообщил «Газете.Ru», что ведомство не намерено объявлять экстренную ситуацию в России.

«Никакой угрозы для россиян нет. Экстренную ситуацию не объявляет ни ВОЗ, ни Минздрав. В Китае даже непонятно, отчего умирают все эти люди — среди них есть личности с хроническими заболеваниями, например. Нужно сначала разобраться с причинами этих смертей, а потом уже рассуждать об основаниях для введения угрозы распространения этого вируса», — отмечал эксперт.

Ранее китайские эпидемиологи установили, что явилось источником коронавируса. Кроме мяса привычных европейцу домашних животных — коров, свиней и птицы — на уханьском рынке можно было купить мясо гигантской саламандры, цапли и других экзотических диких животных. По мнению китайских ученых, наиболее вероятные носители нового типа коронавируса — змеи.

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