Ветер в Оренбурге, Татарстане, Башкортостане, Омской области и республике Алтай столь же силен, как в Москве и Московской области. Об этом РИА Новости сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В четверг, как сообщал «Рамблер», Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области шторм-предупреждение — о том, что скорость ветра может достигать 19-24 метров в секунду. «20 метров в секунду уже считается опасным явлением, которое может привести к падению деревьев и прочим неприятности», — объяснил вчера Роман Вильфанд.

Тогда он добавил, что штормовой ветер в московском регионе возник по причине очень близкого по отношению друг к другу расположения изобар, линий равного давления, и, как следствие, очень сильного изменения давления на небольшом расстоянии — буквально сотнях километров.

Теперь же метеоролог рассказал, что помимо Москвы и Московской области, сильные ветры дуют еще в ряде регионов России. В Поволжье, по его словам, наблюдается комплекс неблагоприятных явлений, в Татарстане и Башкортостане, например, метель (скорость ветра до 22 м/с), а в Оренбурге — гололедица и очень сильные осадки (скорость ветра до 23 м/с).

«Не очень спокойная ситуация на юге Западной Сибири, в республике Алтай, в Омской области. Там ветер, метель, сильный снег», — добавил синоптик.

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