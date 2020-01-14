Непривычно теплая для России зима продолжить бить температурные рекорды. При этом, вопреки опасениям жителей России, ожидается и более теплая, чем обычно, весна. Об этом со ссылкой на метеорологов сообщает газета «Известия».

«Погода будет экстремально теплая. В ближайшую неделю норма климатических значений во всех регионах страны будет отличаться на 6–15 градусов в сторону тепла. Это уникальный случай», — рассказал изданию и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Прогноз погоды на неделю: температура бьет рекорды

Синоптики отмечают, что минусовые температуры в европейской части России еще будут, однако эта зима войдет в историю как самая теплая более чем за 130 лет. При этом метеорологи считают безосновательными опасения россиян, что мороз и снегопады обрушатся на них весной.

«По моим оценкам, весна будет теплая, температура в марте-апреле ожидается выше нормы. К маю-июню погода вернется к своим обычным показателям: в мае будет 18 градусов, в июне — 21–22 градуса. То есть всё как положено», — пояснил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом климатологи также отметили, что не стоит спешить и связывать погодные аномалии с глобальным потеплением, так как для таких выводов недостаточно наблюдений.

«Рамблер» писал, что ранее аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев предупредил жителей России, что сохранение теплой погоды в течение продолжительного времени может сказаться на более широком, чем обычно, распространении вирусов.

Видео дня. Почему женщины выходят замуж за убийц и маньяков