За последние 25 лет в два раза выросло количество опасных природных явлений, что связано с глобальным потеплением. Об этом рассказал «Российской газете» и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Нормальной погоды все меньше, а экстремальной становится все больше и больше», — подчеркнул Вильфанд.

При этом он отметил, что в один год опасных явлений может быть больше, в другой — меньше.

«Например, в 2019 году опасных явлений было все-таки меньше, чем в 2018 году. Процентов на 5-10. Можно говорить точно лишь о тенденции, что в целом от десятилетия к десятилетию их становится больше», — уточнил он.

Синоптик объяснил, что из-за потепления увеличивается энергия приземного слоя воздуха, а также энергия атмосферной циркуляции. Однако из-за неравномерного распределения по регионам, где-то происходит засуха, а где-то — сильные осадки. И выходом из сложившейся ситуации может быть только адаптация к изменениям погоды.

«Количество снега увеличивается в северных регионах, значит нужно делать новые крыши, которые выдержат это количество. Если идет деградация почв, надо найти наилучшие химикаты, которые будут препятствовать этому процессу. К сожалению, это неизбежные процессы, к которым нужно быть уже сейчас готовыми», — пояснил Роман Вильфанд.

«Рамблер» писал, что ранее синоптики анонсировали еще 10 дней «экстремально» теплой зимы в России, отметив, что в 2020 году отмечен самый продолжительный период теплых температурных аномалий за всю историю наблюдений.

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