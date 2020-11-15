На дворе уже вторая половина ноября, а погодные странности не прекращаются до сих пор: в очередной раз синоптики предупреждают о непредсказуемой климатической обстановке, которая нас ждёт на грядущей неделе.

Согласно последним данным метеорологов, в центре Русской равнины ожидается прохладная предзимняя погода. В это же время на юге пройдут обильные осенние дожди, северо-западная часть страны попадёт под влияние тёплого атмосферного фронта, а вот Сибирь может подготовиться к приходу настоящей зимы.

Прогноз как минимум странный, но от того не менее интересный.

Погода на 7 дней в Приморье

Как обещают синоптики, в сторону Приморья движется циклон, который принесёт в регион дождливую и откровенно пасмурную погоду.

16 и 17 ноября установится относительно стабильный климатический фон, но уже с 18 ноября в регионе начнётся сильный дождь, переходящий в мокрый снег. Непростую ситуацию усугубит шквалистый ветер, местами начнутся заморозки, в результате чего на дорогах образуется гололёд.

Погода сильно ухудшится 19 ноября: по предварительным данным, дождь со снегом станут интенсивнее, возможно обледенение на дорогах, что может спровоцировать ДТП на дорогах.

Прогноз погоды на неделю на Урале

По-настоящему странная погода ждёт в ближайшие 7 дней Урал: ещё недавно здесь обещали почти лето, но синоптики предупреждают, что неделя окажется уже по-настоящему зимней.

В Челябинске прогнозируется понижение отметок термометров до минус 9-11, местами пройдёт небольшой снег и образуются порывы ветра до 11 метров в секунду.

В Кургане снег будет идти на протяжении всей недели, предполагается, что в городе похолодает до минус 9, ветер будет оставаться умеренным, видимых усилений не предвидится.

Малоснежная и морозная погода ожидает Екатеринбург: здесь температура днём составит не менее минус 8, ночью отметки могут резко упасть вниз — до минус 13. А вот ожидать резких порывов ветра и заметных перепадов атмосферного давления пока не стоит.

Погода в Петербурге. Прогноз погоды на 7 дней

Погода в Петербурге уже по традиции удивить жителей и гостей культурной столицы: здесь странности не прекращаются на протяжении всей осени. В течение недели в городе на Неве установится температура со знаком плюс. Так, в четверг синоптики обещают рекордное потепление до плюс 8-9.

Общий климатический фон дополнят привычные осадки: периодически будет идти дождь, возможен мокрый снег, в ночное время суток температура может достигнуть нуля градусов.

Временами настроение подпортит порывистый ветер, который будет достигать 14-15 метров в секунду, ближе к выходным скорость воздушных масс снизится до 6 метров в секунду.

Прогноз погоды на неделю в регионах северо-запада России

Северо-западу России синоптики обещают тёплую и влажную погоду, которая превысит норму на 4 градуса.

В Калининградской области установятся комфортные плюс 14, общее впечатление от нагрянувшего тепла подпортят обильные дожди. Потепление начнётся здесь уже завтра, а к четвергу воздух окончательно прогреется до весенних показателей (плюс 12-15).

В Псковской и Новгородской областях ожидается питерский прогноз: основное тепло сохранится со среды на пятницу, в эти дни градусники покажут до плюс 9, в ночное время столбики термометров устремятся к нулевым показателям. В городе пройдут затяжные дожди, а к выходным заметно похолодает: до плюс 2 днём и небольшой снег в течение суток.

Мурманская область сохранит тепло до 20 ноября: днём здесь будет плюс 5, ночью возможны умеренные заморозки и небольшая гололедица по утрам. Холода придут сюда уже ближе к субботе: в этот день воздух остынет до минусовых значений, местами образуются плотные снежные покровы.

Погода на неделю в центральных регионах страны

Центральные регионы России подвергнутся нестабильному климатическому режиму, не без очередных погодных странностей.

С понедельника в Ярославской области начнётся похолодание, градус понизится до минус 3, ночью — до минус 5. Небольшое потепление придёт в четверг, но стабильным его назвать трудно: плюсовые показатели продержатся до субботы, на выходные столбики термометров снова уйдут в минус.

Аналогичный прогноз синоптики обещают для Тамбовской, Липецкой и Воронежской областей: здесь погоду можно охарактеризовать как ранний приход зимы, но без совсем без снега. Дефицит осадков. но по-зимнему зябко будет в Тверской и Калужской областях: днём до плюс 1, ночью минус 5-6 и так в течение недели.

Прогноз погоды на неделю в Москве

В Москве погода испортилась ещё пару жней назад. Но главные неприятности начнутся в понедельник: по прогнозу синоптиков, в начале недели ожидается очередная климатическая неразбериха. С понедельника, 16 ноября градус стремительно пойдёт вниз: ночью возможно понижение до минус 4-6.

Похолодание достигнет пика во вторник: днём отметки термометров не поднимутся выше минус 3. Несмотря на то, что погода будет соответствовать сезону, а местами выглянет слабое осеннее солнце, ожидаются перепады атмосферного давления морозы после полуночи.

В частности, почти зимними окажутся московские ночи — минус 6-7, порывистый ветер и небольшой снег. Как и в большинстве других регионов центра России, похолодание в Москве окончательно придёт к следующим выходным: до тех пор погода будет заметно колебаться и оттягивать переход к более зимним значениям.