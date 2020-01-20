Аномально теплая погода способствует обострению хронических заболеваний, заявила в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» терапевт Лариса Алексеева. Особенно страдают люди, у которых недуги связаны с дыхательными путями и сердечно-сосудистой системой.

Медик подчеркнула, что теплая погода за окном зимой предвестник серьезных проблем для людей с астмой и скачками давления.

«У них возникает ощущение нехватки воздуха, появляется одышка, могут быть сильные головные боли», — пояснила Алексеева.

По ее словам, страдают люди, подверженные простудным заболеваниям, а также гипотоники, гипертоники и аллергики.

«Уровень лейкоцитов в крови снижается, что становится причиной ухудшения клинической картины, аллергическая реакция начинает прогрессировать», — отметила медик.

Ранее, как сообщал «Рамблер», заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что нынешней зимой в Россию еще могут прийти холода. По его словам, морозы наступят в том случае, если произойдут изменения в системе низкого давления, постоянно «качающей» теплый воздух.

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