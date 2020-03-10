Лето на европейской территории России будет таким, какого там не видели давно, — нормальным. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «Российской газете». Он рассказал, что за четыре месяца до наступления прошедшей зимы применил новейшую технологию долгосрочных прогнозов. Та показала, что зима будет одной из самых или рекордно теплой.

«Вы видите, все оправдалось», — отметил синоптик.

Теперь он применил эту технологию при прогнозе погоды летом 2020 года. Та показала, что в июне-августе средняя температура воздуха на большей части европейской территории России будет очень комфортной, а именно +21…+27 градусов, что теплее многолетних значений на один-два градуса.

«Это идеальная зона климатического комфорта. Все, что выше +27 градусов, это уже стресс для организма», — заявил Евгений Тишковец, отметив, что лета без экстремальной жары и экстремальных дождей, нормального лета, на европейской территории России не было уже давно.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», ведущий специалист центра погоды «Фобос» также спрогнозировал, что летом 2020 года в средней полосе России будет жарче обычного на один-два градуса.

Видео дня. Был груб: Степаненко пошутила о разводе с Петросяном