Февраль подготовил сюрпризы в Сибири. Об этом сообщает «Свободная пресса».

В первые дни февраля температура воздуха в Кемерове и Новосибирске будет опускаться до -22 градусов, 5 февраля — до -10 градусов, а затем станет еще теплее — среднемесячная температура в феврале составит -4…+1 градус с похолоданиями в отдельные дни до -7…-8 градусов. Осадки в виде снега будут идти в Кемерове и Новосибирске в течение большей части февраля, но в середине месяца возможен дождь.

В Красноярске в течение пяти первых дней февраля будет -20…-24 градуса, затем потеплеет до -5…-6 градусов, затем — до -1 градуса. Во второй половине месяца возможно выпадение осадков, в отдельные дни — в виде дождя.

В Омске в начале февраля будет до -14…-16 градусов, 4 февраля потеплеет до -2…-4 градусов, в 20-х числах — до +2 градусов, а в последние дни — похолодает до -2…-4 градусов. Много снега может выпасть в Омске в первой половине месяца.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина спрогнозировала, что в ближайшие дни 30-градусные морозы по ночам ожидаются в Якутске и Верхоянске, Омской и Мурманской областях.

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