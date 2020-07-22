Прогноз погоды обещает жителям разных регионов России нестабильный август с жарой, проливными дождями и ураганными ветрами.

В Московской области и столице август начнется с температур в 22-24 градуса тепла, первые дни последнего летнего месяца будут дождливыми и пасмурными. С 10 по 15 августа в регион вернется 30-градусная жара, но сопровождаться она будет грозами и ветрами.

Конец лета в столице и под Москвой будет прохладным, воздух не прогреется выше плюс 19-20 градусов, возможны будут мощные осадки.

«Эксперт» отмечает, что специалистов озадачил августовский прогноз погоды для Крыма: бархатный сезон там наступит раньше времени, но будут и дождливые периоды. В начале месяца на полуострове будет 27-30 градусов выше ноля, с 5-7 августа воздух раскалится до 35-36 градусов, а дождей до 15 числа не будет. Однако в 20-х числах возможны волнения на море, дожди, град и похолодание до 20 градусов тепла.

Курорты Краснодарского края, по мнению синоптиков, в августе способны удивить россиян температурой под 40 градусов тепла. Аномальный зной может привести к образованию смерчей.

Как писал «Рамблер», ранее синоптики спрогнозировали, что оставшаяся часть июля во многих регионах страны будет по-осеннему холодной и дождливой.