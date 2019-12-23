Профессиональный стандарт для преподавателей вузов в России отменят. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, передает газета «Известия».

Рукавишникова высказала мнение, что стандарт негативно отразился на привычной схеме формирования учебной нагрузки педагогов. В частности, они не могли полноценно преподавать по программам бакалавриата, а специалитет и магистратура были и вовсе недоступны для них.

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